Serbia: attivista russo a cui è stato vietato ingresso ha trascorso notte in aeroporto

- Si trova ancora all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, dove ha trascorso la notte, l'attivista russo contro la guerra Peter Nikitin, a cui ieri mattina è stato negato l'ingresso in Serbia dalla polizia di frontiera, su mandato dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia). "Non ci sono novità sostanziali. Sono riuscito a dormire cinque ore, il che mi rende molto felice, e stamattina sono andato a comprare alcune cose accompagnato da una scorta della polizia. Mi sto lentamente sistemando qui", ha detto Nikitin stamane all'emittente televisiva "N1", aggiungendo che non gli sono ancora state presentate "le ragioni del divieto di ingresso in Serbia". L'attivista, a capo di un'organizzazione non governativa, ha sostenuto di "non aver mai interferito negli affari politici interni della Serbia", e che secondo lui l'unica ragione per cui la Bia, "seguendo gli ordini di Mosca", gli avrebbe vietato di entrare in Serbia, potrebbe essere legata al fatto che ha organizzato a Belgrado delle "proteste contro l'aggressione russa contro l'Ucraina". Nikitin, che vive a Belgrado e ha la residenza nel Paese balcanico (oltre che la cittadinanza dei Paesi Bassi), è arrivato all'aeroporto Nikola Tesla con un volo da Francoforte. "Al controllo passaporti mi hanno detto di aspettare lì. Dopo tre ore e mezza di attesa, mi è stato detto che la Bia aveva deciso di non farmi entrare nel Paese, ordinandomi di tornare a Francoforte sul primo aereo", ha affermato ieri l’attivista russo.(Seb)