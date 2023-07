Cina: avvelenò bambini in una scuola materna, giustiziata ex insegnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ex insegnante di scuola materna è stata giustiziata in Cina dopo aver ucciso un bambino e ferito altri 24 coetanei avvelenando il loro porridge con nitrito di sodio quattro anni fa. La sentenza nei confronti di Wang Yun, 39 anni, era stata emessa nel 2020 da un tribunale di Jiaozuo, nella provincia centrale di Henan, ed impugnata senza successo dall’imputata. La condanna a morte è stata eseguita ieri. I fatti risalgono al 2019, quando Wang ha acquistato del nitrito di sodio dopo una lite con un collega. A gennaio 2020, uno dei bambini è morto per insufficienza multiorgano, mentre altre due decine hanno riportato ferite lievi a seguito dell'avvelenamento. (Cip)