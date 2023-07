Ue: Coldiretti, fa sparire da tavole un pesce italiano su tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scelte che sono il frutto di un estremismo ambientalista lontano dalla logica e che non tiene conto, peraltro di quanto già promosso dalla stessa Unione europea sul fronte della tutela degli stock, con le norme di contenimento dello sforzo di pesca nel Mediterraneo, in particolare per Adriatico e West-Med, avviate nel 2019 e seguite dai pescherecci italiani, che, a detta della stessa Commissione, cominciano a dare risultati positivi sulla conservazione delle risorse ittiche. Un risultato raggiunto grazie ai sacrifici delle marinerie italiane - ricorda Coldiretti Impresapesca - che vengono ora di fatto cancellati, mentre le stesse regole non vengono seguite dai pescherecci dei Paesi extra Ue che si affacciano sul Mediterraneo, liberi di fatto di pescare anche più di prima approfittando delle restrizioni a cui sono obbligate quelle nazionali. L’eliminazione della pesca a strascico significa per l’Italia - calcola Coldiretti Impresapesca - aggraverà ulteriormente una situazione che nel 2022 ha visto arrivare in supermercati e ristoranti del nostro Paese oltre un miliardo di chili di prodotto straniero tra fresco e trasformato, pronto spesso per essere servito come tricolore. Alle importazioni selvagge e alle scelte Ue si sommano anche gli effetti combinati del surriscaldamento, dei cambiamenti climatici e di una burocrazia comunitaria sempre più asfissiante, con il risultato che nello spazio di un trentennio sono già scomparsi il 33 per cento delle imprese e ben 18.000 posti di lavoro, con la flotta ridotta ad appena 12 mila unità. (segue) (Com)