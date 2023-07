Ue: Coldiretti, fa sparire da tavole un pesce italiano su tre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E intanto bussa già alla porta il pesce in provetta dove l’ultima deriva arriva dalla Germania con i primi bastoncini di sostanza ittica coltivati in vitro senza aver mai neppure visto il mare, mentre negli Usa con un’abile strategia di marketing si stanno buttando sul sushi in provetta. La società tedesca Bluu Seafood impegnata nel progetto - osserva Coldiretti Impresapesca - promette di ricreare in laboratorio la carne di salmone atlantico, trota iridea e carpa partendo da cellule coltivate e arricchite di proteine vegetali. Un business non indifferente se si considera che a livello globale - conclude Coldiretti Impresapesca - ogni persona consuma oltre 20 chili di pesce vero all’anno, mentre gli italiani ne mangiano circa 28 chili pro capite, sopra la media europea che è di 25 chili. (Com)