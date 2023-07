Cina-Usa: Pechino ha monitorato transito di aereo da pattugliamento P-8A Poseidon nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina hanno monitorato il transito di un aereo da pattugliamento marittimo statunitense P-8A Poseidon, che ha sorvolato ieri lo Stretto di Taiwan. Lo annuncia Shi Yi, portavoce del comando del Teatro orientale dell’esercito cinese, responsabile della sicurezza nel Mar Cinese Orientale e nello Stretto. La settima flotta della Marina statunitense ha chiarito che il P-8A Poseidon ha transitato nello spazio aereo internazionale, nel rispetto delle norme pertinenti. La manovra è avvenuta in concomitanza con il terzo giorno di esercitazioni condotte dalla Cina nello Stretto. Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito ieri di avere rilevato 26 velivoli cinesi, tra cui caccia avanzati J-16 e Su-30. L’aereo statunitense invece avrebbe volato in corrispondenza della linea mediana dello Stretto, il confine territoriale non ufficiale tra l’isola e la Cina. Le forze armate di Pechino non hanno fornito dettagli sulle esercitazioni militari degli ultimi tre giorni, che anticipano quelle previste a Taiwan dal 24 al 28 luglio. (Cip)