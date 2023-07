Sudan: delegato Cina all’Onu, Pechino pronta a cooperare per colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invoca la cessazione delle ostilità in Sudan ed è pronta a cooperare con le organizzazioni regionali per promuovere i colloqui di pace e scongiurare una crisi umanitaria su vasta scala. Lo ha detto il vice rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Dai Bing, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. Notando come il conflitto si sia protratto per tre mesi nonostante le ripetute tregue concordate dall’esercito regolare e dalle Forze di supporto rapido (Rsf) guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, Dai ha invitato a “dare priorità alla pace e al benessere della popolazione”. La situazione umanitaria nella regione del Darfur si è deteriorata e ha origine da “fattori complessi”, come gli scontri tra le comunità, la competizione per le risorse e le ingerenze esterne, ha aggiunto Dai Bing. (Cip)