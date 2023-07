Cina: Wang Yi, formato Asean+3 tra i “più maturi” per la cooperazione in Asia orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), la Cina, la Corea del Sud e il Giappone dovrebbero rafforzare la loro cooperazione e affrontare assieme le sfide. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, nel corso della ministeriale di settore nel formato Asean+3 (Cina, Giappone e Corea del Sud), tenuta ieri a Giacarta, in Indonesia. Il formato Asean+3 è uno dei meccanismi “più maturi” per la cooperazione in Asia orientale, ha osservato Wang, che ha avanzato tre proposte per rafforzare la sinergia tra i membri. Anzitutto, le parti dovrebbero aderire all’apertura e alla cooperazione, accelerando il processo d’integrazione anche tramite il Partenariato economico globale regionale (Rcep). In secondo luogo, è necessario promuovere la sicurezza comune e migliorare la risposta alle crisi. Pertanto, spiega Wang, la Cina continuerà a donare fondi al meccanismo d’emergenza riserva di riso Asean+3 (Apterr), contribuendo alla sicurezza alimentare della regione. Infine, le parti dovrebbero prestare attenzione all’innovazione e sfruttare appieno il potenziale dello sviluppo sostenibile. (Cip)