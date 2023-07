© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Conferenza stampa di presentazione del partenariato speciale pubblico privato tra Comune di Napoli e cooperativa La Paranza per la valorizzazione del cimitero delle Fontanelle al rione Sanità di Napoli. Presenti Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, l'arcivescovo don Mimmo Battaglia, Marco Imperiale direttore generale Fondazione Con il Sud, Pasquale Calemme presidente Fondazione di Comunità San Gennaro Ef, Ernesto Albanese presidente Altra Napoli Ef, Susy Galeone e Mario Donatiello, soci della cooperativa sociale La Paranza. Napoli, Cimitero delle Fontanelle, via Fontanelle, 80 (ore 12.15). (segue) (ren)