Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (4)

- VARIE Al via la due giorni del convegno su "Una e indivisibile, perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità d'Italia", organizzato dal Partito democratico, con il panel intitolato "Difendere la Costituzione, difendere l'unità nazionale", cui seguirà alle ore 17.00 "L'opposizione al Ddl Calderoli" e alle ore 18.00 il focus su "Uguaglianza e coesione per l'unità della Repubblica". La giornata si concluderà con il panel intitolato "Enti locali: più vicini alle persone". Si conclude il 15 luglio. Napoli, Fondazione Foqus, in via Portacarrese a Montecalvario 69 (ore 16.00). (segue) (ren)