Mare: Musumeci, piano nazionale strumento per consolidare leadership in Europa

- Il Piano nazionale per il mare “il primo strumento di programmazione e coordinamento sull’economia del mare, in cui confluiscono dieci dicasteri e quelle filiere che ancora non hanno dialogato tra loro”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ad “Agorà estate”, su Rai3. “L'Italia è protagonista nell'economia del mare in Europa, ma abbiamo la possibilità di consolidare la nostra leadership definendo una strategia”, ha spiegato. “La voteremo nei prossimi giorni e per il 31 luglio ho già convocato il Cipom, il Comitato formato dagli esperti e dai rappresentati dei dicasteri che si occupano di mare", ha concluso Musumeci. (Rin)