Energia: Algeria, produzione di petrolio in calo per il quarto mese consecutivo

- La produzione di petrolio in Algeria ha registrato una diminuzione per il quarto mese consecutivo, con una riduzione di 14 mila barili al giorno nel mese di giugno 2023. Lo ha riferito il sito web d'informazione “Attaqa”, secondo cui, tale diminuzione è attribuibile alla decisione volontaria del Paese di tagliare la produzione a partire dallo scorso maggio, insieme alla proroga dell'accordo dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) plus per tagliare la produzione fino alla fine dell'anno prossimo. Il rapporto mensile dell'Opec, pubblicato il 13 luglio scorso, ha indicato che la produzione di petrolio in Algeria è scesa a 957 mila barili al giorno a giugno, rispetto ai 973 mila barili al giorno di maggio 2023. Lo scorso aprile la produzione di petrolio in Algeria era diminuita a 1,01 milioni di barili al giorno, rispetto a 1,012 milioni di barili al giorno di marzo 2023.(Ala)