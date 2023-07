Giustizia: Gasparri (FI), Di Matteo chieda scusa, voglio confronto tv con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di Matteo "è stato sconfitto clamorosamente nell'accusa persecutoria al generale Mori e ad altri eroi della lotta alla mafia che hanno arrestato Riina e gli altri e che per questo, invece di avere una medaglia, hanno subìto 20 anni di processi ingiustificati conclusi con un'assoluzione. Mi aspetto da Di Matteo un'intervista in cui si scusi. Vorrei un confronto ad 'Agorà' con Di Matteo sul caso Mori e su via D'Amelio". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di "Agorà estate", su Rai3. (Rin)