Energia: Marocco, rinnovabili hanno coperto 16,1 per cento della domanda elettricità nel 2022

- Le energie rinnovabili hanno coperto circa il 16,1 per cento della domanda nazionale di energia elettrica in Marocco nel 2022. È quanto emerso dal rapporto annuale dell'Ufficio nazionale dell'elettricità e dell'acqua potabile. Lo scorso anno, il Marocco ha prodotto 41.420 Gwh di energia elettrica, di cui 10.156 Gwh provenienti dalle centrali dell'Ufficio nazionale dell'elettricità e dell'acqua potabile, rappresentando il 24,52 per cento del totale, mentre il restante è stato prodotto da aziende private. Il Marocco ha in programma di realizzare alcuni progetti di energia elettrica rinnovabile con una capacità installata di 1.153 Mw per l'energia eolica e circa 831 Mw per l'energia solare.(Mar)