Karabakh: in corso manifestazione a Stepanakert contro chiusura del Corridoio di Lachin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso a Stepanakert, capitale dell’Artsakh (l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) una manifestazione popolare contro la chiusura del Corridoio di Lachin messa in atto dall’Azerabaigian. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa "Armenpress" , la manifestazione è iniziata onorando la memoria di coloro che sono morti eroicamente per la difesa della Patria con un minuto di silenzio. Alla manifestazione partecipano anche il presidente dell'Artsakh Arayik Harutyunyan, il ministro di Stato Gurgen Nersisyan, il presidente dell'Assemblea nazionale Artur Tovmasyan e altri funzionari. Il Corridoio di Lachin è un’area di territorio di nove chilometri di larghezza nel suo punto più stretto che prima della guerra degli anni Novanta per il Nagorno-Karabakh rappresentava il punto di maggior vicinanza tra l'Armenia e l'enclave che si trovava interamente in territorio azerbaigiano. L'Azerbaigian lo scorso 23 aprile ha annunciato la costituzione di un posto di blocco sul Corridoio di Lachin. Secondo le autorità di Baku il corridoio veniva utilizzata per “la rotazione del personale delle forze armate armene che continuano a stazionare illegalmente nel territorio dell'Azerbaigian, il trasferimento di armi e munizioni, l'ingresso di terroristi e il traffico illecito di risorse naturali”. Tali accuse vengono respinte dalle autorità armene.(Rum)