Sud: Musumeci, burocrazia scoraggia investimenti, usare il mare come crescita

- Il Mezzogiorno italiano “ha una grande diseconomia che si chiama burocrazia”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ad “Agorà estate”, su Rai Tre. “Non possiamo scoraggiare gli imprenditori che vogliono investire al sud – ha aggiunto -. Per cinque anni ho guidato la regione della Sicilia che è molto complessa, ma il Mediterraneo cambia, il Sud può rappresentare un pontile verso il Mediterraneo e noi possiamo usare il mare come motore di crescita”. (Rin)