Cina-Usa: Wang a Blinken, Washington collabori per espandere canali di comunicazione

- Gli Stati Uniti dovrebbero cooperare con la Cina per espandere i canali di comunicazione nel campo della diplomazia e della sicurezza, migliorare l'efficacia delle interazioni e agevolare gli scambi. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto ieri con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine delle riunioni Asean in corso a Giacarta, in Indonesia. Wang ha inviato Washington a riflettere sulle difficoltà emerse nel rapporto bilaterale, evidenziando l’importanza di tornare all’agenda concordata dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del G20 tenuto lo scorso anno a Bali. “Sono necessarie azioni concrete per rimuovere gli ostacoli, previsti e imprevisti, e per creare le condizioni favorevoli ad una relazione stabile tra Cina e Stati Uniti”, ha aggiunto Wang. (segue) (Cip)