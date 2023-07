Ue: ministero Economia smentisce candidatura Cipollone al Comitato esecutivo Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso dell'Eurogruppo di ieri, l'Italia non ha presentato la candidatura del vicegovernatore della Banca d'Italia, Piero Cipollone, a successore di Fabio Panetta nell'incarico di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). La notizia era stata riportata dal quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung", che in un articolo scriveva di aver appreso la notizia a margine della riunione dell'Eurogruppo di ieri a Bruxelles. Il ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, ieri non era presente all'Eurogruppo perché impegnato a partecipare al Consiglio supremo di difesa. L'Italia è stata rappresentata dal direttore generale del Tesoro, Riccardo Barbieri Hermitte. (Beb)