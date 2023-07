Cina-Vietnam: Wang Yi auspica incremento connettività, scambi e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Vietnam dovrebbero compiere sforzi per integrare le rispettive strategie di sviluppo, promuovere la connettività infrastrutturale e agevolare ulteriormente scambi e investimenti. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio avuto ieri con il ministro degli Esteri vietnamita, Bui Thanh Son, a margine delle riunioni dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), in corso a Giacarta, in Indonesia. Wang ha ribadito la propensione del suo Paese a consolidare la fiducia strategica con il Vietnam, con cui condivide la “medesima direzione politica, una elevata complementarità economica e ampie prospettive di cooperazione”. Cina e Vietnam dovrebbero attuare il consenso raggiunto dai rispettivi leader per gestire adeguatamente le controversie marittime e ricorrere ai meccanismi esistenti per creare aspettative stabili sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, ha aggiunto Wang. (Cip)