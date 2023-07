Grecia-Turchia: Mitsotakis, incontro con Erdogan occasione per far ripartire relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro avvenuto a margine del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania, tra il premier della Grecia Kyriakos Mitsotakis e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan è stato l’occasione “per far ripartire le relazioni tra i due Paesi dopo 4 anni difficili”. Lo ha detto lo stesso capo del governo greco in un’intervista rilasciata ieri all’emittente televisiva “Skai Tv”. “La mia opinione sul fatto che la Turchia sia pronta a un cambiamento nella sua politica estera è stata confermata. La Grecia può solo beneficiare di una simile svolta”, ha affermato Mitsotakis, precisando che “quando necessario Atene ha difeso la sua sovranità, ma è meglio vivere da amici”. “Il grande obiettivo è risolvere il nocciolo della controversia. La nostra grande differenza riguarda ancora la delimitazione delle zone marittime. Se non riusciamo a risolvere questo problema, preservare il buon clima tra i due Paesi, non avere violazioni e costruire un'agenda positiva è comunque un buon risultato”, ha aggiunto il premier greco. “È nell'interesse della Grecia risolvere la grande controversia con la Turchia in modo equo e in conformità con il diritto internazionale, qualsiasi accordo può implicare alcune concessioni, che possono essere il punto di partenza della trattativa, ma siamo lontani da questo scenario”, ha detto Mitsotakis. Il premier greco ha comunque evidenziato che Erdogan “arriva da una grande vittoria elettorale, e forse questo lo libera dal sfruttare la politica estera per questioni interne”.(Gra)