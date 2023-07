Cina-Asean: Wang Yi, Pechino pronta a cooperare per favorire modernizzazione della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a cooperare con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per favorire il processo di modernizzazione in Asia. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine della riunione tenuta ieri a Giacarta, in Indonesia, con i capi della diplomazia Asean. La Cina partecipa attivamente e sostiene fermamente l’architettura di cooperazione regionale incentrata sull’Asean, con cui ha creato una zona di libero scambio che punta a favorire l’integrazione regionale, ha detto Wang. (segue) (Cip)