Cina-Asean: Wang Yi, Pechino pronta a cooperare per favorire modernizzazione della regione (2)

- Il diplomatico cinese ha esaminato i risultati sin qui raggiunti dalla cooperazione, stimando che il volume del commercio bilaterale potrebbe superare i mille miliardi di dollari nel 2023. Wang ha espresso soddisfazione anche per l’andamento del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, definito un “canale prezioso” per la cooperazione transregionale e vantaggioso per oltre due miliardi di persone. La Cina accoglie inoltre con favore il completamento della seconda lettura del Codice di condotta nel Mar cinese meridionale (Coc), dicendosi pronta a rivestire un “ruolo costruttivo” nella stesura e nell’adozione del documento. (Cip)