Spagna: a maggio calo delle compravendite di case del 6,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio le compravendite di case in Spagna sono diminuite del 6,4 per cento su base annua con un numero complessivo di 56.137 transazioni. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), nonostante questo calo le compravendite hanno registrato una crescita del 29,6 per cento rispetto al mese precedente. Con questi dati, nei primi cinque mesi del 2023 le transazioni immobiliari hanno registrato un calo cumulativo del 4,1 per cento. (Spm)