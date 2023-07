Migranti: Tunisia, recuperati 13 corpi davanti alle coste di Sfax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 1.200 immigrati irregolari di origine subsahariana sono stati respinti dalla Tunisia in coordinamento tra la regione di Sfax e le regioni di confine con Libia e Algeria, dallo scorso 28 giugno, secondo quanto dichiarato dal parlamentare tunisino eletto nella regione di Sfax, Moez Barkallah, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Secondo il deputato, i migranti vengono respinti a gruppi di 200 e ogni giorno partono da Sfax quattro navette per trasportare i clandestini alle frontiere. Barkallah ha detto che “circa 7.000 persone provenienti dall’Africa subsahariana risiedono legalmente nel Paese, 6.000 sono richiedenti asilo, mentre altri 7.000 sono migranti irregolari”, indicando che oltre cento parlamentari hanno firmato una petizione per richiedere alla prima ministra, Najla Bouden, di organizzare una sessione plenaria per chiarire il piano strategico e legislativo per il dossier sui migranti e la situazione a Sfax. (segue) (Tut)