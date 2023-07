Migranti: Tunisia, recuperati 13 corpi davanti alle coste di Sfax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito agli scontri avvenuti a Sfax il 5 luglio tra residenti tunisini e migranti provenienti dai Paesi subsahariani, alcuni video pubblicati sui social hanno mostrato la deportazione di decine, se non centinaia, di migranti subsahariani che vengono fatti salire su camionette e autobus dalle forze di sicurezza tunisine. Altri filmati, la cui veridicità è però dubbia, mostrano decine di migranti subsahariani stesi a terra con le mani dietro la testa, circondati da alcuni tunisini in abiti civili e armati di bastoni e armi da taglio che gli intimano di rimanere sdraiati. Altri video e altre immagini mostrano atti di violenza - come il lancio di sassi e bombe incendiarie - e di barricate in mezzo alla strada. La stampa nordafricana riferisce che i manifestanti si sono riuniti per esprimere la loro rabbia, chiedendo alle autorità di intraprendere azioni urgenti per evacuare da Sfax i migranti subsahariani che si trovano illegalmente in Tunisia. (Tut)