Russia-Usa: ministero Esteri, non sono previsti negoziati Lavrov-Blinken a margine Asean

- Non sono previsti contatti tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e rappresentanti degli Stati Uniti a margine della riunione dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Giacarta. E' quanto ha detto all'emittente televisiva "Rossija 24" la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "I negoziati non sono stati pianificati e non ci sono stati contatti", ha detto Zakharova. (Rum)