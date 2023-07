Pesca: Musumeci, legittima la protesta dei pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pescatori “danno vita ad una protesta assolutamente legittima”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ad “Agorà estate”, su Rai 3, riferendosi alla protesta dei pescatori contro le recenti politiche dell’Unione Europea. “L’Unione europea non può pensare di applicare in maniera uniforme regole senza tenere conto della specificità delle fasce costiere, delle tradizioni pescherecce e della fauna ittica”, ha concluso Musumeci. (Rin)