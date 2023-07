Roma: giunta Gualtieri approva i lavori nella sede del dipartimento politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato il progetto definitivo per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli Uffici di Viale Manzoni 16, sede del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, per un importo complessivo di 2.232.000 di euro. Gli interventi sono finalizzati principalmente all'adeguamento impiantistico e funzionale dell'intero edificio, al fine di renderlo conforme alle vigenti normative di prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro. È prevista una totale revisione e trasformazione del layout funzionale degli uffici, finalizzata all'implementazione di nuove postazioni di lavoro, realizzazione di nuove sale riunioni e spazi per colloqui ad uso degli assistenti sociali. Al secondo piano interrato verrà riqualificato anche tutto l'archivio del Dipartimento, adeguandolo negli spazi e nella dotazione impiantistica. I corpi scala dell'edificio verranno compartimentati e su ogni piano saranno realizzati degli spazi per l'esposizione di opere d'arte realizzate dai beneficiari dei servizi. "L'occasione - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - è stata colta anche per riqualificare e restituire dignità a un edificio che negli ultimi dieci anni ha subito un incremento notevole dei servizi assegnati, senza mai poter adeguare gli spazi alle nuove funzioni e attività svolte all'interno. Anche l'atrio sarà completamente riqualificato per offrire al pubblico un'accoglienza più dignitosa e in sicurezza. Lavori fondamentali per la 'cura' degli spazi del sociale e per questo ringrazio il direttore del Dipartimento Michela Micheli e l'architetto Stefano Leonardi per il fattivo contributo nell'approvazione del progetto definitivo". (Com)