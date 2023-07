Germania: Goering-Eckardt (Verdi), alcuni tedeschi dell'est bloccati nella dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni tedeschi dell'est sono “forse rimasti bloccati da qualche parte nella glorificazione della dittatura” della Repubblica democratica tedesca (Rdt), “perché qualcun altro allora doveva pensare a tutto per loro”. È quanto dichiarato da Katrin Goering-Eckardt, deputata dei Verdi al Bundestag di cui è vicepresidente, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Der Tagesspiegel”. In questo modo, l'esponente degli ecologisti ha spiegato i successi riportati da Alternativa per la Germania (Afd) nei Laender già appartenenti alla Rdt. Partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Per Goering-Eckardt, i tedeschi orientali che votano Afd “a volte vogliono soltanto una guida forte”. La vicepresidente del Bundestag ha, infine, affermato di capire la frustrazione della popolazione nell'ex Germania Est, evidenziando allo stesso tempo come “ciò non significa che si debba votare per un partito di estrema destra”. (Geb)