Polonia-Russia: premier Morawiecki, risponderemo a chiusura nostre missioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia risponderà in maniera analoga se la Russia chiuderà le sue missioni diplomatiche. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in risposta alle notizie secondo cui Mosca avrebbe deciso di chiudere il consolato polacco a Smolensk. "Riceviamo regolarmente informazioni su azioni diplomatiche aggressive dalla Russia", ha detto Morawiecki in una conferenza stampa. "Se alla fine la Russia comincerà a disporre la chiusura dei nostri uffici, risponderemo a tono", ha spiegato il capo del governo polacco. (Vap)