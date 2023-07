Serbia: Vucic ad ambasciatore russo, chiederemo sessione Consiglio sicurezza Onu causa situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha informato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, sul fatto che Belgrado "chiederà una sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per informare l'opinione pubblica mondiale sui tentativi (da parte di Pristina) di minacciare la pace e la stabilità nei Balcani occidentali". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Ho informato l'ambasciatore Bocan-Harchenko, sulla violenza politica, legale e fisica che Pristina sta usando contro i serbi in Kosovo e ho detto che la Serbia si trova in una situazione estremamente difficile", ha annunciato Vucic su Instagram, annunciando che verrà fatta la richiesta di avere una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore russo ha sottolineato che Mosca "segue tutti gli eventi e comprende la posizione della Serbia, così come tutta la delicatezza della situazione". Vucic incontrerà nella giornata di oggi anche l'ambasciatore cinese a Belgrado, Chen Bo. Russia e Cina sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Seb)