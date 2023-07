Usa-Panama: dipartimento di Stato vieta l'ingresso all'ex presidente Varela Rodriguez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato attraverso un comunicato del dipartimento di Stato Usa l'adozione di un provvedimento che vieta l'ingresso negli Stati Uniti all'ex presidente di Panama Juan Carlos Varela Rodriguez, a causa "del suo coinvolgimento in gravi atti di corruzione". Varela Rodriguez è accusato dalle autorità statunitensi di aver accettato tangenti in cambio dell'assegnazione di appalti pubblici durante i suoi mandati come vicepresidente e presidente di Panama. Nel comunicato, Blinken ribadisce "l'impegno degli Stati Uniti a combattere la corruzione endemica a Panama", che "priva ingiustamente" gli abitanti di quel Paese di "servizi pubblici di qualità quali scuole, ospedali e strade, danneggiando le loro prospettive economiche e la loro qualità di vita". (Was)