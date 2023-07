Ue-Usa: Scholz mette in guardia da corsa ai sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha messo in guardia da una corsa ai sussidi tra Ue e Stati Uniti. Durante un incontro con la cittadinanza di Fuessen nella giornata di ieri, il capo del governo di Berlino ha avvertito che soltanto la competizione con gli aiuti di Stato degli Usa spinge le aziende europee a chiederli. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Scholz ha dichiarato che “imprese di cui non si era sentito parlare fino a poco volevano investire e mancavano di capitali”. Ora, queste società “dicono: prendo i soldi altrove” e li chiedono ai governi. “Non va bene”, ha sottolineato il cancelliere, definendo molto ambigua per l'Europa la legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti (Ira), che prevede incentivi per le aziende per gli investimenti nelle tecnologie rispettose del clima. Da un lato, è positivo che gli Usa investano in quest'area. Dall'altro, ha evidenziato Scholz, “non andrà bene se ora tutti gli Stati inizieranno una grande corsa ai sussidi”. Una corsa agli incentivi pubblici “sfrenati” ha, infatti, un effetto imitativo e, come infine affermato dal cancelliere, non tutti i Paesi possono permettersi sussidi elevati. (Geb)