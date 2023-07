Asean-Australia: incontro ministri Esteri, partenariato cruciale per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ritiene l'Australia un partner cruciale dell'Asean per il mantenimento della pace e della stabilità nell'Indo-Pacifico. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, a margine di una conferenza post-ministeriale tra i capi della diplomazia dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico e la ministra degli Esteri dell'Australia, Penny Wong. L'incontro si è svolto a margine della ministeriale dell'Associazione di Giacarta, in Indonesia. "Nutriamo grandi aspettative nei confronti dell'Australia perché diventi una forza positiva nella regione, e sostenga la centralità dell'Asean nella definizione delle dinamiche regionali", ha dichiarato Marsudi. La ministra indonesiana ha evidenziato la necessità di "costruire una architettura regionale inclusiva in cui tutte le parti si sentano al sicuro e possano contribuire alla prosperità della regione". Marsudi ha aggiunto inoltre che l'Asean vuole fare dell'Australia un partner di sviluppo per a regione del Pacifico, con particolare attenzione ad aree quali "l'azione climatica, la riduzione del rischio di disastri, la sicurezza alimentare e l'economia blu". (Fim)