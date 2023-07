Germania: ministro Economia Habeck difende sussidi per settore microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha difeso i sussidi che il governo federale stanzia per il settore dei microchip in Germania come “una questione di sovranità politica ed economica”. L'esponente dei Verdi si è espresso durante una visita che ha effettuato ieri presso la fabbrica di Dresda di Infineon, azienda produttrice di semiconduttori tedesca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habeck ha affermato che la domanda di queste tecnologie sta crescendo enormemente, ma la maggior parte di esse attualmente non proviene dall'Europa. Per tale motivo, ha evidenziato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “la questione se abbiamo parte della produzione e quindi della tecnologia e della conoscenza e delle persone che le padroneggiano qui in Germania e in Europa è una questione di sovranità economica e politica”. Il governo federale sta sostenendo i produttori di microchip con ingenti aiuti di Stato. Per esempio, l'azienda statunitense Intel riceverà circa 10 miliardi di euro per lo stabilimento che realizzerà a Magdeburgo, su un investimento totale da 30 miliardi di euro. A sua volta, per espandere la produzione a Dresda, Infineon chiede all'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz un miliardo di euro su un investimento da cinque miliardi di euro. (Geb)