Giordania: quattro trafficanti di stupefacenti arrestati in diverse operazioni di sicurezza

- I reparti antidroga della Direzione per la pubblica sicurezza della Giordania hanno effettuato, nella giornata di ieri, quattro operazioni tese a contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti. Lo ha reso noto il protavoce della Direzione per la pubblica sicurezza, Amer al Sartawi, come riferisce l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, precisando che le operazioni hanno interessato la capitale, Amman, la regione di Badiat al Urdun (regione desertica centro-settentrionale), e i distretti di Maan e di Ramtha. Nella prima operazione, ad Amman, due trafficanti di stupefacenti sono stati arrestati, mentre sono stati sequestrati 30 chili di hashish. Nella seconda, invece, i reparti antidroga hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo sospettato di traffico di droga, arrestato dopo il ritrovamento, durante le perquisizioni, di 12 chili di hashish sepolti appena fuori l’edificio. Nella terza operazione, a Maan, le autorità hanno sequestrato 3.000 pillole a base di sostanze stupefacenti non meglio precisate e cinque involucri contenenti hashish. Infine, un’operazione di sicurezza speciale è stata effettuata nel distretto di Ramtha, con il supporto delle forze di polizia. Cinque persone, di cui una è stata trovata in possesso di un’arma da fuoco, sono state arrestate, mentre i reparti antidroga hanno sequestrato un chilo di cristalli di metanfetamina, 1.000 pillole a base di stupefacenti non meglio precisati e un’arma da fuoco. (Res)