Usa: non solo cocaina, alla Casa Bianca trovata anche marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio segreto degli Stati Uniti, incaricato della protezione del presidente, ha ammesso ieri di aver sequestrato marijuana all'interno della Casa Bianca in almeno due occasioni lo scorso anno, mesi prima del recente ritrovamento di cocaina alla West Wing avvenuto all'inizio di luglio. "Secondo la divisione in uniforme del Secret Service, piccole quantità di marijuana sono state trovate in due occasioni nel 2022 (giugno e settembre) ad un punto di controllo", ha confermato ieri al New York Post un portavoce dell'agenzia. Secondo il portavoce, la Commissione di supervisione della Camera dei rappresentanti Usa era già stata informata degli episodi, che non avrebbero portato ad alcun provvedimento o arresto in quanto "il peso della marijuana (...) era inferiore alla soglia legale per l'incriminazione federale o per gli illeciti amministrativi previsto dal Distretto di Columbia dopo la decriminalizzazione del possesso" di droghe leggere. (segue) (Was)