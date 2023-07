Usa: non solo cocaina, alla Casa Bianca trovata anche marijuana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri il Servizio segreto degli Stati Uniti ha annunciato di aver chiuso le indagini avviate dopo il recente ritrovamento di un pacchetto contenente cocaina all’interno della Casa Bianca, senza riuscire ad identificare un responsabile a causa della "mancanza di prove". Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che i servizi segreti hanno esaminato i registri dei visitatori all’interno dell’ala Ovest della struttura e i filmati delle telecamere di sorveglianza, senza riuscire ad identificare un sospettato. Non è stato nemmeno possibile capire quando il pacchetto sarebbe stato lasciato in un vano portaoggetti nei pressi di una entrata della struttura, dove è stato poi rinvenuto dalle autorità. Secondo una delle fonti, i servizi continuano a credere che la droga sia stata lasciata inavvertitamente da uno delle centinaia di visitatori che ogni giorno si recano alla Casa Bianca per i tour guidati. (Was)