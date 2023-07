Giordania: ministro Esteri ammonisce su conseguenze riduzione aiuti ai profughi siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione degli aiuti ai rifugiati siriani ne aumenterà le sofferenze, ma questa decisione non è responsabilità della Giordania. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ieri, come riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. “Entro il primo agosto, il Programma alimentare mondiale ridurrà gli aiuti ai rifugiati siriani in Giordania e le agenzie delle Nazioni unite e i Paesi donatori faranno lo stesso”, si legge in un messaggio pubblicato ieri da Safadi sul suo profilo Twitter ufficiale, “ma Giordania non è in grado di colmare tale lacuna”. Il capo della diplomazia di Amman ha spiegato quindi che sono in corso consultazioni con i Paesi della regione per organizzare un incontro, al fine di elaborare una “risposta congiunta” ai tagli agli aiuti destinati ai profughi siriani, sottolineando che “il fardello di garantire una vita dignitosa ai rifugiati non può gravare solo su di noi”. “I profughi siriani in Giordania proveranno sofferenze, ma questo non dipende dalla Giordania, quanto piuttosto da coloro che hanno ridotto gli aiuti, poiché Amman non può sostenere da sola questo peso”. Safadi, pertanto, ha esortato il Programma alimentare mondiale e i Paesi donatori a rivedere la decisione di ridurre tali aiuti. Inoltre, il ministro degli Esteri giordano ha chiesto alle Nazioni unite di consentire il ritorno volontario dei profughi siriani, ma, finché ciò non sarà possibile, occorre “mantenere un sostegno adeguato”. (Res)