Germania: per governo sussidi a settore dei microchip sono investimenti nella sicurezza

- I sussidi per il settore dei microchip sono per il governo tedesco “investimenti nella sicurezza”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando la visita effettuata ieri a Dresda presso la fabbrica di semiconduttori dell'azienda tedesca Infineon dai ministri dell'Economia e Protezione del clima e degli Esteri, Robert Habeck e Annalena Baerbock. Per i due esponenti dei Verdi, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz valuta il sostegno dello Stato all'industria dei microchip come necessario non soltanto per la transizione energetica e la digitalizzazione, ma anche alla luce delle strategie di sicurezza nazionale e per la Cina. Con un investimento da cinque miliardi di euro, dove la quota di aiuti di Stato è del 20 per cento, Infineon sta espandendo l'impianto di Dresda. Al riguardo, Baerbock ha osservato che i sussidi hanno un significato per la Germania, l'Ue “e anche per la sicurezza in questi tempi”. Secondo la titolare della diplomazia di Berlino, proprio a questo serve la normativa sui microchip recentemente approvata dal Parlamento europeo “affinché si possa diventare più indipendenti e, soprattutto, più forti nelle industrie strategiche” nell'Ue. (segue) (Geb)