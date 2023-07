Germania: per governo sussidi a settore dei microchip sono investimenti nella sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca ha aggiunto della sovranità e indipendenza economica è divenuta centrale a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Allo stesso tempo, il tema si inserisce nell'obiettivo di evitare dipendenze unilaterali dalla Cina attraverso la diversificazione. Al riguardo, Baerbock ha sottolineato che un'escalation tra questo Paese e Taiwan a avrebbe “effetti massicci sulla fornitura di microchip” in Germania. A sua volta, Habeck ha affermato che, nel caso di Infineon, i rischi rimangono del'azienda. Allo stesso tempo, l'esecutivo federale ha interesse a promuovere la produzione in serie, la ricerca e lo sviluppo, nonché a garantire posti di lavoro e localizzazione delle imprese in Germania. Per l'esponente degli ecologisti, infine, gli aiuti di Stato al settore dei semiconduttori non avvengono “con l'innaffiatoio”. (Geb)