Asean: preoccupazione per le crescenti tensioni geopolitiche nell'Indo-Pacifico

- L' Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è preoccupata per "l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche nell'Indo-Pacifico". Lo si legge nel comunicato pubblicato dall'associazione a margine dell'incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi membri, che si è svolta questa settimana a Giacarta, in Indonesia. I Paesi membri hanno ribadito la determinazione a promuovere la Prospettiva Asean per l'Indo-Pacifico (Aoip) tesa a promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità della regione. I ministri degli Esteri hanno anche evidenziato l'importanza di promuovere la cooperazione e l'integrazione dell'Aoip con le iniziative promosse assieme ai partner dell'Associazione, attraverso il Vertice dell'Asia orientale e il Forum regionale dell'Asean, riuniti a Giacarta nella giornata di oggi. (Fim)