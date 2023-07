Medio Oriente: giornalista arrestato da Autorità palestinese per critiche sui media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) hanno arrestato, ieri, Akil Awawdeh, un giornalista che in precedenza aveva pubblicato “messaggi critici” sulla sua pagina Facebook. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando fonti locali. Il Comitato delle famiglie dei detenuti politici ha riferito che i messaggi incriminati smentivano l’affermazione delle forze di sicurezza dell’Anp, secondo la quale non c’erano arresti in Cisgiordania. “Dovreste rispettare di più la nostra intelligenza”, aveva scritto su Facebook Awawdeh, giornalista di un’emittente radiofonica locale, che già in precedenza si era scontrato con le forze di sicurezza dell’Anp. Due anni fa, infatti, era stato picchiato in una stazione di polizia dopo aver diffuso informazioni su una protesta contro l’Anp. I gruppi locali per la difesa dei diritti umani, del resto, hanno accusato a più riprese il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, di soffocare il dissenso facendo arrestare coloro che pubblicavano messaggi critici sui social network e di utilizzare “tattiche brutali” per disperdere i manifestanti durante le proteste. Nessuna conferma, né commenti, per ora, da parte dell’Anp, ma “Al Arabiya” ricorda che il Comitato delle famiglie dei detenuti politici è politicamente legato al movimento di resistenza islamica Hamas, rivale del movimento Fatah, che governa la Cisgiordania. La notizia dell’arresto di Awawdeh, infatti, giunge in un momento di tensione tra Hamas e Fatah e di perdita di consensi da parte dell’Anp tra la popolazione, come testimonierebbe l’accoglienza “fredda” riservata a Mahmoud Abbas a Jenin, lo scorso 12 luglio. (Res)