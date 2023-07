Russia: drone ucraino si schianta a Kurchatov, abbattuti altri tre velivoli a Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un veicolo aereo senza pilota ucraino si è schiantato nella città di Kurchatov, nella regione di Kursk, nella notte del 14 luglio, la facciata e i vetri di un condominio sono stati danneggiati dalla detonazione. Non ci sono state vittime, ha detto il capo della regione, Roman Starovoit, sul suo canale Telegram. In precedenza è stato riferito di una violenta esplosione nella città, dove è situata una centrale nucleare. Immediatamente prima dell'esplosione gli abitanti hanno avvertito un rombo, descritto dai canali Telegram locali come il suono di un missile in avvicinamento. I vetri delle abitazioni sono andati in frantumi in una vasta area della città ma, per ora, non si ha notizia di vittime o danni alla centrale atomica. Inoltre, secondo Aleksandr Gusev, governatore della città russa di Voronezh, situata circa 220 chilometri ad est di Kursk, la contraerea ha abbattuto tre droni diretti verso la città. La caduta dei velivoli colpiti non ha provocato vittime, ha precisato Gusev sul sui canale Telegram. (Rum)