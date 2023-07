Germania: capo Stato maggiore Difesa Breuer, dobbiamo voler vincere perché dobbiamo vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) “devono voler vincere, perché devono vincere”: il loro motto “saper combattere per non dover combattere” oggi non è più sufficiente. È quanto dichiarato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, durante il discorso che ha tenuto ieri al Polo per l'innovazione cibernetica della Bundesweher (Cihbw) a Berlino. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Breure intende concentrare rapidamente le Forze armate tedesche sulla difesa della Germania e dei suoi alleati. Secondo il generale, la resilienza della società nel suo insieme è essenziale “per l'obiettivo comune di difendere la nostra libertà e la nostra sicurezza”. Breuer ha aggiunto che i fondi per la difesa “non sono tutto” e, affinché vengano spesi in maniera efficace, si deve continuare semplificare “con determinazione” la normativa sull'approvvigionamento. Inoltre, ha evidenziato il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, “dobbiamo scrollarci di dosso le catene che ci siamo imposti e sviluppare finalmente la velocità che rende giustizia all'urgenza delle sfide”. Secondo Breuer, infine, “tutte le strutture e tutti i processi devono servire all'obiettivo generale di essere in grado di difendersi e, nel caso delle Forze armate, essere idonei alla guerra”. (Geb)