Corea del Sud-Italia: a Seul la mostra La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina

24 luglio 2021

- Che cos'è l'arte, se non un'esplorazione dell'immaginario per creare una propria visione? La mostra intitolata La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina presenta oltre 70 capolavori italiani del XX e XXI secolo, accuratamente selezionati e curati, provenienti dalla Collezione Farnesina - una visionaria raccolta d'arte italiana con sede permanente presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a Roma. Curata dal noto critico d'arte Achille Bonito Oliva, la mostra, organizzata dall'ambasciata d'Italia in Corea e dall'Istituto italiano di cultura di Seul, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Art Sonje Center, debutta per la prima volta in Corea del Sud dal 15 luglio al 20 agosto 2023 presso l'Art Sonje Center. Con un'ampia panoramica delle più importanti opere della Collezione Farnesina, la mostra offre un viaggio nella dinamica ricchezza dell'arte italiana del "Novecento" - un secolo di eclettismo stilistico e di contaminazioni linguistiche, dove figurazione e astrazione sono rese in modi unici e sempre in dialogo con ragionamenti concettuali, con un profondo senso della storia e con specifiche visioni del mondo. Questo patrimonio contemporaneo dell'identità italiana segna un momento storico peculiare, in cui l'arte del nostro Paese diventa specchio del suo tempo ed al contempo precursore dello sviluppo della direzione dell'arte contemporanea a livello internazionale. Nelle sale dell'Art Sonje Center, i visitatori coreani potranno cimentarsi in un tour immersivo nelle opere d'avanguardia in scultura, mosaico, pittura, fotografia e installazioni che cercano di ridisegnare la storia dell'Italia, dove l'arte diventa specchio della civiltà e dello stile di vita moderno. (segue) (Com)