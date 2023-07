Corea del Sud-Italia: a Seul la mostra La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, che debutta a Seul per la prima volta, segna un passo fondamentale nelle relazioni bilaterali tra la Corea del Sud e l'Italia, due Paesi che condividono una profonda passione per l'arte, la tradizione e la cultura e che, allo stesso tempo, non rifuggono dall'innovazione, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La Grande Visione Italiana diventa quindi un'occasione per riflettere sui valori condivisi di cultura e progresso, incarnati all'epoca dallo stesso desiderio di sperimentazione che Italia e Corea del Sud hanno vissuto a partire dagli anni '60 con i rispettivi movimenti artistici. Correnti come l'Arte Povera e il Dansaekhwa, specchio di anni tumultuosi ma anche di rinascita, ritrovano sicuramente una profonda congiunzione e connessione nel presente. Per onorare questo spirito di connessione ed amicizia, la mostra offrirà un'occasione per approfondire la conversazione sull'arte italiana e le sue risonanze in Corea attraverso una serie di conferenze pubbliche presso l’Art Sonje Center il 15 luglio, alla presenza di Achille Bonito Oliva. L'arrivo della Collezione Farnesina segna un ulteriore passo verso l'impegno dell'ambasciata d'Italia in Corea e dell'Istituto italiano di cultura di Seul nel promuovere la cultura italiana attraverso programmi annuali significativi, che quest'anno ha trovato le sue radici nel comune interesse per le arti visive, inaugurato dal primo Padiglione italiano alla Biennale di Gwangju, proseguendo con questa mostra visionaria e sviluppandosi ulteriormente con la celebrazione, nel 2024, dei 140 anni di relazioni bilaterali tra i due Paesi. (segue) (Com)