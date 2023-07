Corea del Sud-Italia: a Seul la mostra La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le opere presentate rappresentano la spinta creativa e l'energia che caratterizzano l'identità dell'arte contemporanea italiana, che segue percorsi di rinnovamento e memoria. Poiché il rinnovamento e la memoria sono centrali anche per i movimenti artistici contemporanei coreani, questa mostra ci permette di individuare le analogie con la produzione artistica coreana dello stesso periodo. Non a caso, l'Italia e la Corea uscivano da decenni di sofferenza nella prima metà del XX secolo e si accingevano a intraprendere un percorso di crescita che oggi vede i nostri Paesi come campioni di uno sviluppo inclusivo e sostenibile e della democrazia. Sono certo che questa mostra segnerà un ulteriore punto di forza nell'amicizia tra Italia e Corea, due Paesi che condividono la stessa passione e la profonda conoscenza dell'arte nelle sue innumerevoli espressioni". Così l'ambasciatore d'Italia in Corea, Federico Failla. (segue) (Com)