Corea del Sud-Italia: a Seul la mostra La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fedele al suo nome, La Grande Visione Italiana: La Collezione Farnesina pone l'accento sulla sua accezione visionaria. Qui, la storia documentata dell'arte italiana cerca di portare i visitatori in un grand tour per comprendere l'identità artistica italiana, attraverso pezzi iconici come Forme uniche di continuità nello spazio, una scultura in bronzo dello scultore futurista Umberto Boccioni che è stata esposta in importanti musei di tutto il mondo, così come L'etrusco, in bronzo dorato di Michelangelo Pistoletto. Questa incessante ricerca di nuove forme continua a collegare la storia dell'impegno artistico del Paese al suo futuro, dove la scoperta e l'innovazione rimangono un obiettivo costante. La mostra è strutturata in modo da permettere alle differenze tra i vari artisti di condensarsi fluidamente, in un progetto espositivo realizzato da Anna Fresa, Paola Marino eSimona Rossi in dialogo con il curatore. Il viaggio inizia con il Futurismo, che documenta il dinamismo che pervade l'identità artistica italiana nel XX secolo. Si arriva così alla sospensione del tempo, rappresentata dal Surrealismo, che cita il classicismo come aspetto dell’arte italiana che si è imposto fin dal Rinascimento, irrompendo nella mostra in modo pacato ed equilibrato. Prevale quindi il genius loci di diverse generazioni di artisti, che affermano una partecipazione dialettica alla storia dell’arte. Futurismo, Surrealismo, Arte Astratta, Informale, Pop Art, Arte Cinetica, Concettuale, Arte Povera e Transavanguardia, confermano l’inarrestabile vitalità dell’arte Italiana. L'equilibrio tra le diverse forme espressive è mantenuto grazie all'adozione di una curatela dinamica e non cronologica. Presentata a un pubblico internazionale, la mostra intende sollecitare un ventaglio di visioni che vanno dalla storia alla geografia, dalla sensibilità novecentesca alla spinta verso la modernità, dall'intimismo al confronto, sino al dialogo e all'incontro. (Com)