Paesi Bassi: “Nos”, vietato utilizzo di AliExpress, WeChat e TikTok ai dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti pubblici dei Paesi Bassi non sono autorizzati a utilizzare AliExpress, WeChat e altre app sui loro telefoni di lavoro per timori di possibili atti di spionaggio. Lo riferisce l’emittente televisiva olandese “Nos” che cita sue fonti. Secondo quanto riportato, almeno 10 applicazioni, fra cui il popolare social network TikTok, sono state inserite nella lista nera per i dipendenti pubblici. Tutte le app in questione sono state sviluppate in Cina, Iran, Russia e Corea del Nord, Paesi che i servizi segreti olandesi (Aidv) hanno definito colpevoli di svariati atti di spionaggio. Lo scorso aprile, l'Aivd ha rifto che la Cina rappresenta la più grande minaccia per la sicurezza economica olandese.(Beb)