Siria: rappresentante Onu, Damasco autorizza invio aiuti attraverso la Turchia per sei mesi

- La Siria ha autorizzato l’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) a utilizzare “per un periodo di sei mesi a partire dal 13 luglio” il valico di frontiera di Bab al Hawa, al confine con la Turchia, per portare aiuti umanitari nelle regioni controllate da gruppi di opposizione. Lo ha annunciato ieri l’ambasciatore siriano all’Onu, Bassam Sabbagh, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Damasco “ha preso la decisione sovrana di autorizzare le Nazioni unite e le loro agenzie specializzate a utilizzare il valico di confine di Bab al Hawa per portare aiuti umanitari ai civili nel nord-est della Siria, in piena collaborazione e coordinamento con il governo siriano” ha scritto Sabbagh in una lettera inviata al segretario generale Onu, Antonio Guterres. La decisione giunge a seguito della mancata approvazione della bozza di risoluzione, proposta da Svizzera e Brasile, che avrebbe rinnovato il mandato dell’Onu per inviare aiuti alle regioni settentrionali della Siria (scaduto lo scorso 10 luglio) per dodici mesi, a causa del veto della Russia. La proposta di Mosca, invece, che avrebbe rinnovato il mandato per altri sei mesi, è stata bocciata ai voti. A tale proposta, si era opposto anche il governo di Damasco, ritenendola una “un progetto di risoluzione occidentale che viola la sovranità siriana con il pretesto degli aiuti umanitari”. (Res)